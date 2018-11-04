Эксперты выяснили, чего туристы боятся в путешествии больше всего

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Путешественники во время отпуска больше всего боятся потерять ребенка, сообщает Aviasales.

Почти треть людей, опрошенных сервисом, ответила, что боится остаться дома и никуда не улететь из-за болезни или других проблем со здоровьем. Четверть респондентов беспокоятся, что могут потерять в отпуске ногу, а 14% переживают, что лишатся паспорта.

В комментариях пользователи в шутку написали, что им страшнее всего "пробежать мимо Duty Free, опаздывая на свой рейс".