МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты выявили самые популярные города и поселки Крыма и Краснодарского края для отдыха в начале ноября, сообщает Tvil.ru.
Самыми популярными курортами полуострова для отдыха на ноябрьские выходные оказались Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка, Мисхор, Саки и Николаевка. По данным экспертов, в начале ноября туристы бронируют отдых там на период от 5 до 12 ночей и тратят на аренду жилья от 1,3 до 1,9 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего стоит проживание в Феодосии, Николаевке и Судаке – всего 1,3 тысячи рублей за ночь. Также недорого отдохнуть можно на курорте Саки и в Евпатории, заплатив за ночь как минимум 1,4 тысячи рублей. Дороже всего отдых обойдется в Ялте (1,9 тысячи рублей за ночь), почти не отстают от нее Мисхор и Севастополь, где проживание стоит от 1,8 тысячи рублей.
Самый продолжительный отдых туристы выбирают в Евпатории и Николаевке, а самый короткий — в Севастополе.
В Краснодарском крае в лидерах — Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Туапсе, Кабардинка, Дивноморское, Новороссийск, Красная Поляна и Архипо-Осиповка. Как правило, в ноябре туристы проводят на Кубани от трех до десяти ночей.
Дешевле всего отдохнуть можно в Ейске (от 1 тысячи рублей в сутки), а также в Геленджике и Архипо-Осиповке (от 1,1 тысячи рублей в сутки), дороже всего — в Сочи (1,8 тысячи).
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