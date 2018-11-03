МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эксперты выявили самые популярные города и поселки Крыма и Краснодарского края для отдыха в начале ноября, сообщает Tvil.ru.

Самыми популярными курортами полуострова для отдыха на ноябрьские выходные оказались Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алупка, Мисхор, Саки и Николаевка. По данным экспертов, в начале ноября туристы бронируют отдых там на период от 5 до 12 ночей и тратят на аренду жилья от 1,3 до 1,9 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего стоит проживание в Феодосии, Николаевке и Судаке – всего 1,3 тысячи рублей за ночь. Также недорого отдохнуть можно на курорте Саки и в Евпатории, заплатив за ночь как минимум 1,4 тысячи рублей. Дороже всего отдых обойдется в Ялте (1,9 тысячи рублей за ночь), почти не отстают от нее Мисхор и Севастополь, где проживание стоит от 1,8 тысячи рублей.

Самый продолжительный отдых туристы выбирают в Евпатории и Николаевке, а самый короткий — в Севастополе.

В Краснодарском крае в лидерах — Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск, Туапсе, Кабардинка, Дивноморское, Новороссийск, Красная Поляна и Архипо-Осиповка. Как правило, в ноябре туристы проводят на Кубани от трех до десяти ночей.

Дешевле всего отдохнуть можно в Ейске (от 1 тысячи рублей в сутки), а также в Геленджике и Архипо-Осиповке (от 1,1 тысячи рублей в сутки), дороже всего — в Сочи (1,8 тысячи).