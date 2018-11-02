МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Житель Туапсинского района осужден за катание туристов на парашюте, при котором они чуть не погибли, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Туапсинский районный суд Краснодарского края вынес приговор 44-летнему жителю поселка Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Судом установлено, что в сентябре 2018 года на центральном пляже поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края мужчина управлял маломерным судном и оказывал платные услуги катания на парашюте без разрешительных документов.

Катая двух туристов, он приблизился к берегу на опасное расстояние. В итоге парашют, прикрепленный тросом к маломерному судну, занесло над строениями поселка. После столкновения с линией электропередач люди упали на землю, получив травмы.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.