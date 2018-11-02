Туроператоры подвели итоги продаж туров на ноябрьские праздники

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В целом по рынку наблюдается увеличение спроса на туры, захватывающие период трехдневных "длинных" ноябрьских выходных. Однако этот рост имеет свои особенности, сообщает АТОР.

По оценкам экспертов туроператорских компаний, у большинства игроков рынка продажи туров на ноябрьские праздники 2018 года остались на уровне прошлого года. Тем не менее, рынок организованного туризма все же продемонстрировал некоторый рост, оценочно в 10% в целом по рынку.

Отметим, что в прошлом году на ноябрьские праздники прирост спроса на туры в годовом выражении был выше, однако это было естественно – сравнение шло с кризисным для российского туризма 2016 годом.

Самыми востребованными направлениями в начале ноября 2017 года, по которым было больше всего продаж, были Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль, Доминикана, Таиланд и Вьетнам. Туристы отдавали предпочтение пляжному безвизовому отдыху с относительно коротким перелетом. Среди экскурсионных направлений лидировали Чехия и Италия.

Лидеры начала ноября 2018 года изменились по сравнению с прошлым годом под воздействием экономических реалий – туристы стали больше экономить.

В рейтинг самых востребованных стран для отдыха в период с захватом Дня народного единства в 2018 году вошли Турция, Россия и Таиланд, ОАЭ, Гоа, Вьетнам, Иордания. В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений в ноябре 2018 года по-прежнему лидируют Чехия, Италия, к ним добавились в этом году и страны Балтии.