Американские психологи выяснили, как продлить эффект от отпуска

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американские психологи сформулировали несколько способов продлить положительный эффект от отпуска, в том числе – рассказывать о нем как можно большему числу людей, сообщает Travel and Leisure.
Первый шаг — ощутить себя счастливым вне зависимости от отпуска, осознавать кто вы, что вам нравится и, соответственно, что вы хотите делать в поездке.
Согласно исследованиям Хордиба Куидбаха, ученого из Льежского университета в Бельгии, когда люди думают о том, что впереди — будь то отпуск или обычная жизнь, они склонны игнорировать свойства своей личности и уделять недостаточное внимание потребностям. Не стоит выбирать пляжный отдых только потому, что социальные сети говорят о том, что он популярен.
Психологи также советуют подумать о том, что делает вас счастливым в отпуске – еда, развлечения, релакс – и придумать, как привнести это в свою обыденную жизнь.
"Отпуск — прекрасное время, для того, чтобы завести здоровые привычки, на которые обычно не хватает времени или энергии", — говорит доктор Меган Джонс Белл, клинический психолог.
Эксперты рекомендуют привезти из отпуска несколько сувениров, которые помогут вспоминать счастливое время долгие годы, например, ювелирные изделия, одежду или поваренную книгу для того, чтобы готовить местные блюда.
Также, согласно серии исследований, опубликованных психологами Корнеллского университета, люди находят большее удовольствие в том, чтобы обсуждать свой опыт, чем то, что они купили, поэтому очень важно делиться впечатлениями после поездки.
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