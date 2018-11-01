В Китае счастливые от первого снега панды попали на видео

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян на горнолыжном курорте Ябули удалось снять на видео искреннюю радость панд от первого снега, сообщает CGTN.

В ролике видно, как большие черно-белые медведи играют с мячом, качелями, кувыркаются и грызут бамбук под первым снегом.

На северо-восток Китая они приехали из южной провинции, но снег им очень понравился.