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Более миллиона украинских туристов посетили Крым в 2018 году
19:1801.11.2018
(обновлено:19:27 01.11.2018)
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Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Большинство иностранных туристов, отдыхавших в Крыму в 2018 году, составили граждане Украины, в пятерку стран вошли также Белоруссия, Казахстан, Германия и страны Прибалтики, сообщил в четверг на пресс-конференции в Симферополе министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Не послушались Порошенко. Почему украинцы отдыхают в Крыму

"Если говорить об иностранцах, 72% — это жители Украины. Мы знаем, что в этом году более 1 миллиона украинских туристов побывали в Крыму, мы им рады. Далее по убывающей идут республика Беларусь, Казахстан, Германия, Эстония, Латвия, Армения и другие", — сказал Волченко.

В ближайшие бизнес-перспективы властей Крыма включены туристические направления из регионов юго-восточной Азии, Индии, арабских стран. В минувшем году в Крыму было немало туристических групп из Китая, отметил министр.

Как сообщил ранее Волченко, туристический поток в Крым по итогам этого года ожидается в районе 6,6 миллиона человек. На конец октября в Крыму отдохнули около 6,3 миллиона человек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Солнце, море, лето, Крым: отдых на полуострове
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЛюбимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Любимый отдых россиян летом – у моря, и все большей популярностью пользуются отечественные курорты.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.Отдыхающие на Чокракском озере, недалеко от села Курортно на Керченском полуострове
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После открытия автомобильного движения по Крымскому мосту число приезжающих на полуостров туристов выросло более чем на четверть.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВлюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".Влюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля Крым-eXstreme
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Влюбленные на берегу во время фестиваля "Крым-eXstreme".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРостуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.Отдыхающие на берегу в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ростуризм ожидает, что в этом году число отдыхающих на полуострове превысит 6,5 миллиона человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Крыму активно обустраивают новые места отдыха.Отдыхающий на Чокракском озере, недалеко от села Курортное на Керченском полуострове
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Крыму активно обустраивают новые места отдыха.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкК курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.Дети прыгают в море со скал в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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К курортному сезону количество пляжей увеличили до 431– это на 44 больше, чем год назад.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.Отдыхающие после принятия грязевых ванн на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тем, кто предпочитает "дикий" отдых, тоже есть где развернуться. Это и скалы горы Алчак в Судакской бухте, и Кутлакская бухта, и Новый Свет, и другие места – выбор огромен.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Уже два года предприниматели на аукционах могут побороться за право получить пляж без арендной платы. Основные условия — облагородить территорию и поддерживать порядок.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Этим летом туроператоры отмечают повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более половины запросов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самым популярным крымским курортом по числу бронирований в частном секторе нынешним летом стала Ялта.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМежду тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.Отдыхающие на пляже играют в футбол в поселке Оленевка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Между тем любители семейного отдыха все чаще выбирают Алушту.
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В число курортов Крыма, популярных для бюджетного отдыха в августе, вошли поселки Черноморское, Курортное, Межводное, Андреевка, Песчаное, Оленевка, Стерегущее, Веселое и города Щелкино и Керчь.
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Туристы готовы отдыхать в крымских поселках от недели до двух.
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