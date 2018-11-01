Пассажиры поездов стали чаще выкупать все купе для поездок в одиночестве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Эксперты выяснили, что более половины пассажиров, выкупающих все купе или СВ, — мужчины, сообщает OneTwoTrip.

Аналитики сервиса путешествий изучили заказы железнодорожных билетов, в которых на одного человека были оформлены все четыре места в купе или два в СВ. Такая практика используется теми путешественниками, которые хотят добраться до пункта назначения без соседей, создав тем самым более комфортную обстановку. По итогам десяти месяцев 2018 года динамика роста таких заказов на 15% опередила общую динамику продаж железнодорожных билетов.

Чаще всего всё купе или СВ выкупают мужчины. На них приходится 64% таких заказов. Более половины заказов сформировано пассажирами, возраст которых находится в промежутке от 30 до 50 лет.

Самыми популярными направлениями для поездок в одиночестве стали Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и Москва — Казань.

"Как правило, целиком выкупают купе и СВ бизнес-пассажиры или представители творческих профессий, — комментирует директор железнодорожного направления сервиса Максим Азаров. — Вероятно, многие из них стремятся использовать время в пути для работы и не хотят, чтобы соседи этим планам каким-либо образом помешали". Кроме того, выкуп всего купе практикуется и, например, пассажирами с детьми.