В Средиземном море китов избавят от шума

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Генуи (Италия) совместно с сотрудниками межнационального китового заповедника Пелагос в Средиземном море создали систему, которая позволит оградить китов от шума моторных судов, сообщает "Евро Пульс".

Ученые разработали устройство, которое по звуку обнаруживает китов, кашалотов и других водных млекопитающих на большой глубине – до нескольких сотен метров. Устройство передает сигнал на суда заповедника, а они предупреждают корабли, которые проходят близко к животным. Если корабль проходит в 500 метрах от кита или ближе, он должен сбросить скорость, чтобы приглушить шум моторов.

Китообразные особенно сильно страдают от подводного шума, из-за него они даже могут потеряться, потому что общаются и ориентируются при помощи звуков.