Турпоток из России в Турцию превысил результаты всего прошлого года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2018 года в Турции зафиксировано 5,12 миллионов туристических прибытий из РФ. Это не только на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, но уже и на 8,9% больше, чем российский турпоток в Турцию за весь прошлый год, сообщает АТОР.
Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, всего за январь – сентябрь 2018 года в Турцию приехали 31,815 миллионов иностранных граждан, что на 22,08% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Во многом такой прирост был обеспечен именно российскими туристами, буквально хлынувшими в Турцию летом.
Россия по итогам девяти месяцев 2018 года по-прежнему является безусловным лидером среди ключевых въездных рынков Турции: за этот период в Турецкую Республику нашими гражданами было совершено 5 120 599 поездок. Это доля в 16,09% от всего иностранного въездного турпотока в Турцию: каждый шестой турист здесь был из России.
На втором месте в рейтинге въездных рынков Турции по итогам девяти месяцев занимает Германия, на третьем – Великобритания, на четвертом – Болгария, на пятом – Иран. На эти страны в совокупности пришлась почти половина – 44% процента всех иностранных прибытий в Турцию.
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