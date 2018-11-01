В китайской провинции построят этнический комплекс "Башкирский аул"

УФА, 1 ноя – РИА Новости. Этнический комплекс "Башкирский аул", где будут представлены культура и медицина Башкирии, появится в китайской провинции Хайнань, сообщили в минэкономразвитии республики.

Ведомство сообщает, что о строительстве туристического оздоровительного этнокомплекса "Башкирский аул" в Китае договорились представители делегации провинции Хайнань Китайской Народной Республики и руководство башкирской компании ООО "Техпромсервис", которая выступила инициатором проекта.

"Мы знаем вашу республику, знаем ваш потенциал. У нас хорошо развита свободная торговля между регионами, наработаны крепкие связи с министерством сельского хозяйства. Нам хотелось бы продолжить сотрудничество и в туристической сфере. Только в прошлом году в нашей провинции побывало 67 миллионов туристов, в том числе российских. Для них мы планируем открыть уникальный этнический центр, где были бы представлены искусство, культура, медицина вашей республики и страны в целом" – цитирует ведомство президента компании "Hainan Zhongminjian Jiachai Properties Co., LTD" Лю Чжэн.

Минэкономразвития Башкирии сообщает, что для строительства этнокомплекса провинция Хайнань на безвозмездной основе готова предоставить земельный участок площадью 60 гектаров и рассмотреть другие меры поддержки.

"Этот проект – один из немногих, когда Башкортостан развивает свой бизнес в Китае, а не наоборот. Совместно с корпорацией развития мы готовы работать над проектом, набираться опыта, чтобы в дальнейшем подобных инициатив стало гораздо больше. Я уверен, что наши туристы с удовольствием поедут в колыбель Китая – Хайнань, тем более что транспортное сообщение настроено хорошо – есть прямые чартерные рейсы из Уфы в провинцию", — сказал на встрече с китайскими партнерами глава минэкономразвития региона Сергей Новиков.