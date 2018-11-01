На острове Пхукет в Таиланде погибла россиянка

БАНГКОК, 1 ноя – РИА Новости. На острове Пхукет на юге Таиланда в среду погибла гражданка России, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимир Пронин.

"Информацию о гибели гражданки России мы получили вчера днем. Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала. Полиция Пхукета пока ведет следствие", — сообщил собеседник.

Сотрудники посольства связались с родными погибшей.

По данным портала Phuket News, которое ссылается на полицию, тело 49-летней россиянки лежало на земле у семиэтажного здания кондоминиума, в котором она прожила около трех месяцев. Судмедэксперты нашли травмы, характерными для падения с большой высоты. В квартире погибшей обнаружены одноразовые шприцы и лекарства с бирками на русском языке.

Основные версии следствия — самоубийство или несчастный случай.