Сочи возглавил рейтинг семейных курортов для отдыха на ноябрьские праздники

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В первую тройку российских курортов по популярности семейного отдыха на День народного единства в этом году входят Сочи, Ялта и Кисловодск, сообщает Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы бронируют семейный отдых в Сочи на ноябрьские праздники в среднем на 8 ночей и тратят на аренду жилья 1,7 тысяч рублей в сутки. В рейтинг городов, наиболее популярных для экскурсионных туров в начале ноября, вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань.