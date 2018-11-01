МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Канаде путешественники сняли на видео двух белых лосей, возможно, лосиху и ее лосенка, которые вальяжно переходили дорогу в Онтарио.

За несколько дней ролик собрал более трех миллионов просмотров.

"Какое прекрасное зрелище!", — написала автор видео Николь Леблан. Встреча произошла в 15 минутах езды от города Фолейет.

В комментариях восторженные пользователи признавались, что никогда не видели таких лосей. Даже сторонники охоты выражали надежду, что на такие прекрасных животных никто не охотится.