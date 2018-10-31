МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В музеях Москвы и ближнего Подмосковья рассказали, какие экспонаты и экспозиции вызывали наибольший интерес у групп из Китая, сообщает туристическая ассоциация "Мир без границ".

По словам ведущего специалиста Государственного Исторического музея Никиты Семенова, в основной экспозиции гостей из Китая привлекают памятники эпох Древней Руси, Московского царства, Российской империи.

Особое внимание туристы обращают на буддийский алтарь VI-VII вв. (изготовленный в эпоху Северных династий Ци и Чжоу), Новгородские берестяные грамоты XIII века, памятники древнерусской письменности, серебряную пайцзу ордынского хана (XIV века). Кроме того, китайцы с удовольствием смотрят личные вещи Ивана Грозного, первых Романовых, императора Петра I и императрицы Екатерины Великой, и, конечно, "Роллс-Ройс" Ленина.

В другом популярном объекте показа Москвы — Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — отметили, что индивидуальные туристы из КНР больше посещают основную экспозицию в главном здании, а организованные группы предпочитают экскурсии по Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

По информации, которой поделились гиды, туристы из Китая больше всего внимания в музеях уделяют древностям, оружию и экспонатам, связанным с советским прошлым страны.

В Центральном музее ВОВ на Поклонной горе посетители из КНР больше всего времени проводят возле экспозиции с подлинным оружием и наградами, а в Оружейной палате в Кремле их внимание привлекают царские украшения и золоченые кареты.

Особый подход у китайских туристов и к художественным произведениям – в Третьяковской галерее они замирают у картины Ивана Крамского "Неизвестная", полагая, что это портрет Анны Карениной – одного из любимых литературных персонажей китайцев в русской литературе.

Привлекают внимание гостей из Поднебесной исторические полотна, на которых туристы узнают места, которые они уже посетили в России. Например — картина Василия Сурикова "Утро стрелецкой казни", сюжет которой происходит на Красной площади в Москве, или полотна с видами Петербурга.

Среди популярных объектов показа ближнего Подмосковья — Музей-усадьба Ленинские Горки. В Горках интерес у китайских туристов вызывает музей "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле" (с 1995 года он перенесен в Горки) и музей "Усадьба Горки". А также предметы, связанные с жизнью и бытом Ленина.