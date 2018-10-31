Более пяти миллионов российских туристов посетили Турцию в этом году

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Турцию за девять месяцев 2018 года посетили 5,12 миллиона российских туристов, их число за год возросло на 16,1%, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма страны.

Всего, по данным министерства, в этот период Турцию посетило около 32 миллионов иностранцев, что на 22,1% больше, чем в тот же период прошлого года. Отмечается, что наибольшее число гостей с января по сентябрь этого года прибыли в Турцию из России. Далее следуют Германия (3,57 миллиона, рост на 11,2%) и Великобритания (1,89 миллиона, рост на 5,95%).

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять шесть миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона россиян, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз.