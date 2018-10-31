Городской туризм стал ключевой темой форума Visit Russia в Ярославле

Городской туризм — тренд ближайшего десятилетия в развитии туристической сферы Ярославской области. Эта тема стала ключевой на прошедшем в регионе VIII Международном форуме VisitRussia, который является крупнейшей площадкой по обмену опытом для представителей профессионального сообщества, органов власти, инвесторов и туроператоров. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина во время работы форума встретилась с директором департамента туризма Ярославской области Юлией Рыбаковой, чтобы узнать о перспективах развития отрасли в регионе, новых маршрутах, планах и предложениях для туристов на предстоящие новогодние каникулы.

— Юлия Львовна, с чем связано внимание региональных властей к теме городского туризма?

— Практика показывает, что современный турист, прежде всего, приезжает туда, где уже созданы комфортные условия и интересная, качественная городская среда. Развитие этого направления мы считаем стратегическим для нашего региона. Оно подразумевает обновление всех сфер — от улучшения инфраструктуры, сервиса услуг, до создания новых туристических продуктов. И при этом решает важнейшие социальные задачи: от создания комфортной городской среды и благоприятных условий проживания людей до активизации малого и индивидуального предпринимательства, решения вопроса занятости населения.

Поэтому в рамках форума мы с экспертами и практиками отрасли решали конкретные вопросы: зачем люди едут в города и для чего городам нужны туристы, обсудили успешные кейсы и проекты, наметили перспективные шаги дальнейшей работы. Отмечу, что, по мнению экспертов в области туризма, ежегодно форум VisitRussia традиционно задает посыл трендам ближайших лет. Таким образом, форум формирует динамику отрасли, вовлекая всех ее участников в обсуждение и консультацию по самым актуальным вопросам туризма.

— На форуме вы презентовали брендовые маршруты "Ярославии"…

— Стратегия развития отрасли ставит перед нами задачу — увеличение турпотока к 2025 году до 8 миллионов человек. И уже в 2017 году поток иностранных и российских гостей в регионе увеличился на 7%. Безусловно, мы должны предложить туристам достойный продукт, который позволит оценить уникальность и богатое наследие Ярославии, разнообразие впечатлений и возможностей для отдыха. Уже второй год в области мы ведем работу не только над точечными, но и над интегрирующими продуктами. В частности, речь идет о брендовых турмаршрутах, охватывающих разные города региона и объединенных определенной тематикой. К примеру, "Культурный код Ярославии" позволяет ознакомиться с ключевыми, смыслообразующими объектами, важными для первого знакомства с Ярославской областью. Маршрут "Территория первых" связан с именами великих людей, проживавших на территории области. Для любителей гастрономических впечатлений мы разработали путешествие "Ярославское угощение". Здесь туристы попробуют кухню нашего края, которая издавна была известна на всю страну. Всех любителей техники мы приглашаем на маршрут "Ретро-механика", который начинается в Гаврилов-Яме, где ямщик Гаврила поведает историю ямщицкого быта и промысла. Одним из самых красивых маршрутов является "Ярославия — украшение России", здесь туристы узнают о ярославской майолике, увидят многоцветие ярославского изразца, огненного искусства ростовской финифти.

В настоящее время мы работаем над кольцевым маршрутом "Ярославия", который объединит 12 старинных городов региона. Это главная изюминка нашего края. Все города — совершенно уникальны, обладают своим характером и образом, своей устоявшейся средой и культурой. Познакомиться с разнообразием ликов российской провинции, услышать истории и легенды каждого уголка Ярославии в рамках одного предложения — замечательная возможность для наших гостей.

— Какие результаты вы ждёте от восьмого форума Visit Russia?

— В первую очередь, игроки туристического рынка на форуме получили новые идеи и консультации по своим вопросам и проектам. Это отличная площадка для коммуникаций. К примеру, в одной из сессий был заслушан доклад Сергея Гергиевского — основателя и генерального директора агентства "Центр", которое является консультантом Минстроя по проектам застройки общественных пространств. Представители муниципальных ведомств нашего региона обсуждали с ним заявки по вопросам конкурсных застроек в регионе на следующий год — это очень важный момент этих коммуникаций. На полях форума прошло подписание ряда различных соглашений о сотрудничестве. Так, несколько соглашений посвящены теме социального туризма, в частности, молодежного туризма, созданию волонтёрских центров и взаимодействию с вузами. Были подписаны два соглашения с крупными туристическими операторами по увеличению туристического потока. Один из документов даст нам возможность продвигать отдых в Ярославской области на иностранных рынках.

— С наступлением поздней осени в Ярославской области наступает затишье. Как в регионе планируется решать вопрос привлечения туристов в "низкий сезон"?

— У нас разработан календарь туристических событий. Уже в следующем году мы планируем ряд событий перенести на период низкого сезона, что позволит пригласить к нам гостей именно в это время. В настоящее время муниципалитеты ведут активную работу по разработке таких предложений. Кроме того, в этом году мы оказываем финансовую поддержку событийным проектам, которые будут реализовываться в межсезонье. На основании конкурсного отбора гранты на реализацию получат 11 проектов в сфере городского, культурного, загородного, водного и рекреационного туризма.

Стимулом для загрузки гостевой инфраструктуры региона в межсезонье мы также видим деловой туризм. Мы активно предлагаем наши площадки для проведения различных корпоративных мероприятий, форумов и конференций. Например, сроки проведения туристического форума тоже были сдвинуты в направлении "низкого сезона", что позволило приехать в регион большому количеству гостей.

© Фото предоставлено департаментом туризма Ярославской области Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова © Фото предоставлено департаментом туризма Ярославской области Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова

— Через два месяца будут новогодние каникулы и в регион, вероятно, приедет большое количество гостей. Хватит ли на всех номерного фонда?

— Наибольшая нагрузка в пиковые даты приходится на Ярославль, Углич, Переславль-Залесский и Ростов — это города, входящие в маршрут "Золотое кольцо России". Мы предлагаем туристам расширить географию путешествий по региону. На туристической карте Ярославской области 12 городов, среди которых также Рыбинск, Тутаев, Данилов и Пошехонье. Благодаря простой и довольно удобной логистике наши гости могут за время новогодних праздников объехать много интересных мест. У нас сформированы великолепные предложения по загородному отдыху. К услугам туристов на территории области работает туристско-рекреационный кластер "Ярославское взморье", в который входят великолепные курортные зоны мирового уровня. Мы предлагаем посетить и уникальное село Вятское, которое по праву является самой красивой деревней России, и разнообразные туркомплексы в различных уголках области.

— Один из вопросов, с которым часто сталкиваются туристы — городская навигация.

— Теме навигации в нашем регионе уделяется внимание как одной из особых форм работы. Особенно это относится к территории центров городов. Благодаря созданию новых маршрутов и открытию новых объектов, в постоянном режиме ведется работа по обновлению новых навигационных точек. В настоящее время заканчивается работа над созданием маршрутов на платформе путеводителя Izi.Trevel. С помощью этого сервиса наши туристы смогут бесплатно скачать любой маршрут и воспользоваться им при путешествии по городу. В Ярославле работают специальные туристические автобусы, предлагающие комфортную и познавательную экскурсию по историческому центру города, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем это не ограниченное по времени предложение — билет на экскурсию действителен в течение суток, и турист может присоединиться к ней в любой момент. У нас разработаны несколько новых велосипедных маршрутов по городам региона, а также экологические маршруты в наших национальных парках.

— Какие ТОП 3 событийных мероприятий по привлечению туристов Вы могли бы назвать?

— "Главная Масленица страны", гастрономический праздник "Пир на Волге" и музыкальный фестиваль "Доброфест", который проходит каждое лето на аэродроме Левцово. О размахе этих мероприятий говорят цифры. К примеру, за неделю масленицы туристы тратят на сувениры и гастрономию порядка 240 миллионов рублей. Это приличные средства, которые поступают в экономику региона.