Проекты из Татарстана получили гран-при премии Russian Event Awards 2018

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Проекты из Татарстана завоевали гран-при в четырёх номинациях национальной премии Russian Event Awards 2018, ещё семь проектов заняли призовые места, ряд проектов отмечены специальными дипломами премии, сообщает госкомитет Татарстана по туризму.
Финал национальной премии Russian Event Awards 2018 прошёл в Нижнем Новгороде. Татарстан на конкурсе представляли 22 участника.
"Гран-при в номинации "Площадки для проведения турсобытий. Лучшее средство размещения для проведения турсобытия" завоевал гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком "Казанская Ривьера". Также гран-при удостоены гастрономический фестиваль "Вкусная Казань" в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма", выставка "HORECA by Kazan. Hospitality&Gastro EXPO" в номинации "Лучшее туристическое MICE событие в сфере туризма", III Всероссийский фестиваль "Скорлупино" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма", — говорится в сообщении.
Проект "Яблочный Спас в Красновидово" занял первое место в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма", вторых мест удостоены соответственно в номинации "Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу" — программа гостеприимства в Национальном музее Татарстана, в номинации "Лучшее городское праздничное событие (население более 100 тысяч человек)" — международный фестиваль духовых оркестров "Фанфары Казани", в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" — фестиваль креативных санок "SUNNYФЕСТ", в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" — фестиваль средневекового боя "Великий Болгар".
Третьи места заняли открытый фестиваль чувашей Закамья Татарстана "Учук" в номинации "Лучшее этнокультурное туристическое событие", отель "Relita-Kazan" в номинации "Площадки для проведения турсобытий. Лучшее средство размещения для проведения турсобытия". Специальных дипломов в различных номинациях удостоены также "Гранд отель Казань", гастрономический фестиваль "Чак-Чай", Казанский международный фестиваль мусульманского кино.
Всего в этом году на участие в премии было подано 578 проектов из 60 регионов страны. Для всех федеральных округов были проведены региональные конкурсы. Лидером рейтинга регионов по итогам национальной премии Russian Event Awards является Татарстан. Национальная премия Russian Event Awards, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма, была учреждена в 2012 году с целью популяризации сферы событийного туризма. По замыслу учредителей премии, конкурс должен быть не только смотром лучших практик в сфере событийного туризма и продвижения территорий через события, но и коммуникационной площадкой в области отечественного событийного туризма.
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