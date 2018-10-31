Туроператоры подвели итоги сезона по Греции

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Несмотря на экономические сложности, волатильность рубля и сильную конкуренцию с Турцией, Греция в сегменте организованного туризма в целом показала результат, близкий к прошлогоднему. При этом предпочтения туристов несколько изменились по сравнению с прошлым годом, сообщает АТОР.
В летнем сезоне 2018 году картина продаж по Греции, как и по другим пляжным выездным направлениям, складывалась по схожему сценарию. Сначала рынок привело в энтузиазм успешное раннее бронирование. Затем последовало замедление спроса весной в связи со скачками курса евро, ЧМ-2018 и традиционно высокие цены на пике сезона.
"Активность туристов, отмечаемая сначала по раннему бронированию, уже весной сбавила темпы. Поэтому многие операторы корректировали свои полетные программы уже в сезон, ориентируясь на текущий спрос", – отмечает Георгий Масманидис, гендиректор одного из туроператоров.
При этом Греция остается направлением семейного отдыха, поэтому в топе спроса отели на "все включено".
"Около половины бронирований приходилось на длительность 10/11 ночей с питанием AI. Средний чек по Греции по сравнению с прошлым сезоном практически не изменился. По летнему сезону он составил около 43 400 рублей на взрослого туриста", – рассказала Лилия Парфенова, представитель одного из крупных туроператоров.
Но есть и несколько интересных новых трендов: повышенный спрос на апартаменты с кухней с одной стороны, и на эксклюзивные отели для семейного отдыха – с другой. Наблюдался и рост спроса на Афины.
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