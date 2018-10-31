Российские туристы возвращаются из онлайна к агентствам в поисках внимания

КЕМЕР, 31 окт — РИА Новости. Российские туристы, которые уже опробовали онлайн-технологии организации своих путешествий, теперь снова обращаются за услугами в туристические агентства, так как привыкли получать там необходимую помощь и внимание к себе, сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"Менталитет наших туристов таков, когда что-то не получается, то им нужно найти виноватого. Даже если человек сам опоздает в аэропорт, то винить в этом будет агентство. Нашему человеку обязательно нужно, чтобы кто-то за него отвечал, кто-то ему пояснял, кто-то посоветовал взять с собой на море купальник и тапочки. Это неискоренимо", — сказала Осипова, выступая на 11-й выездной конференции АТА "Отношения туроператоров и турагентств. Новые реалии".

В результате, по ее данным, туристы возвращаются в турагентства.

"Сейчас турист, который уже попробовал самостоятельно организовать путешествие, снова возвращается. Люди поняли, что может случиться и овербукинг, и задержка авиаперелетов, и другие непредвиденные ситуации, когда отдыхающим потребуется помощь", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.

По информации эксперта, сейчас примерно 20% российских туристов организуют свой отдых самостоятельно, а все остальные обращаются в агентства, задают вопросы и рассчитывают на внимание профессионалов.