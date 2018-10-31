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В Сочи зацвел жасмин и выпал снег. Чем удивит курорт туристов в выходные
08:0031.10.2018
(обновлено:08:02 31.10.2018)
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#НеПростоБаня в Сочи
© Фото : ГТЦ "Газпром"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Наводнение в Сочи позади, там сейчас зацветают ромашка и жасмин, а в горах уже выпал снег. Тем, кто хочет успеть погреться у моря и погулять по осенним горам, стоит поторопиться. Пока на пляжах еще тепло, в Красной Поляне начинается подготовка к зиме и почти все подъемники вскоре закроются на профилактику. О том, чем заняться в Сочи в межсезонье, где живет снежный человек и можно ли сейчас купаться в море, — в материале РИА Новости.

Снег и море

© Fotolia / ivanvislovВечерний вид на Олимпийский парк в Сочи
© Fotolia / ivanvislov
Вечерний вид на Олимпийский парк в Сочи

На этой неделе в Сочи устраняют последствия наводнения: по данным местной администрации, пострадавшими от стихии признаны 1033 человека. В минувший четверг из-за непогоды пришлось закрыть подъемник "Кавказский экспресс", но уже во второй половине дня он вновь заработал и посетители заполнили ресторан на высоте 2320 метров над уровнем моря.

"Здесь, в горах, снег уже выпал, а вчера я в море купалась! Конечно, на улице холодно, но вода — теплая", — рассказывает туристка из Екатеринбурга Мария. Она фотографируется рядом со снежным человеком-сноубордистом, стоящим у ресторана.

Фестиваль BoogelWoogel на Роза Хутор. Архивное фото.
© РИА Новости / Нина Зотина
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Горнолыжный сезон в Сочи откроется 14 декабря

Погода в горах совсем не напоминает о море — здесь минус шесть градусов. Вместо красивых видов, которые обычно открываются с "Розы Пик" (самая высокая обзорная площадка в Сочи), — снег и белые облака.

Но уже в начале этой недели появились сообщения, что в Сочи зацвели жасмин и ромашка. На ноябрьские праздники синоптики обещают отличную погоду — плюс 19-20 градусов все выходные. Причем и в море, и на суше.

Самый высокий водопад

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Водопад Золотой в парке водопадов "Менделиха"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Водопад Золотой в парке водопадов "Менделиха"

Найти интересные занятия в Сочи можно в любое время года. Осенью уже поздновато купаться (некоторые все же это делают, вода — плюс 20), а кататься на горных лыжах еще рано, но можно просто погулять по горам.

Ниагарский водопад
© AFP 2018 / Karen Bleier
Ускользающая красота: самые удивительные водопады мира

Сейчас здесь активно развивают экотуризм. Так, например, осенью в природном парке водопадов "Менделиха" появился новый экологический маршрут. К ранее открытым для посещения трем водопадам прибавились еще четыре — Мишкин грот, Айя, Снежное русло и Золотой. Как сообщает администрация курорта, высота Золотого — 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.

Ночной банджи-джампинг

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкБанджи-джампинг в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Банджи-джампинг в Сочи

Любителей экстрима ждет Скайбридж — один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире: протяженность — 439 метров, высота — 207 метров.

© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСкайбридж &mdash; один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Скайбридж — один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире

Считается, что этот мост в живописном уголке Ахштырского ущелья над рекой Мзымта способен выдержать девятибалльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно.

Прыжок на аттракционе в Скайпарке, Сочи
© Фото : Владимир Заворохин
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Здесь же, в скайпарке, можно спуститься по стальному канату со скоростью 70 километров в час на ZipLine, покататься на качелях с высотой плеча 170 метров.

Кстати, информация для тех, кто отдыхает в Сочи сейчас: сегодня, 31 октября, с 17:30 вход в парк свободный. Гостей, конечно, ожидают всякие ужасы Хеллоуина, ночной банджи-джампинг по специальной цене и конкурс костюмов.

Ожившие артефакты

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Посетители в Музее археологии на курорте "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Посетители в Музее археологии на курорте "Роза Хутор"

Кроме того, в Красной Поляне стоит посетить новый археологический музей, он открылся в минувшую субботу, 26 октября.

Музей Орсе, Франция
CC0 / 139904 /
Туристы назвали лучший музей мира

"Главные экспонаты представлены в виде реалистичных натурных копий артефактов: орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений, — говорит научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Виктор Сингх. — Это очень качественное  собрание, имеющее безусловную ценность. Для нас важно, чтобы как можно больше людей смогли соприкоснуться с историей своего края, страны". 

В музее есть и интерактивные комплексы: "Карта памятников и артефактов", "Животные каменного века",  "Кавказская средневековая усадьба", мегакнига "Приключения барона Торнау". При входе гости могут скачать мобильное приложение или арендовать планшет, чтобы с помощью технологий дополненной реальности "оживить" экспонаты. 

Сказка в бане

© Фото : ГТЦ "Газпром"#НеПростоБаня в Сочи
© Фото : ГТЦ "Газпром"
#НеПростоБаня в Сочи
Котенок с книжкой
© Depositphotos / belchonock
Кот, плед, море и экскурсии. Определена формула идеального осеннего отпуска

Ну и конечно, стоит посетить знаменитые сочинские бани. Весной этого года на курорте "Газпром" открылась самая высокогорная баня в нашей стране. Этот ее статус официально зарегистрирован в Книге рекордов России. Баня расположена на высоте 2256 метров, на склоне "Альпика", из парилки открывается вид на горы.

Еще одна знаменитая баня на курорте Красная Поляна предлагает гостям окунуться в сказку: например, прыгнуть в котел над огнем, как в "Коньке-горбунке". А в подарок — суточные щи.

В два раза больше

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТуристы на обзорной площадке "Роза Пик" на высоте 2320 метров.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы на обзорной площадке "Роза Пик" на высоте 2320 метров.

"Наш курорт принимает до двух миллионов туристов в год, летом — 1,1 миллиона, зимой — 900 тысяч", — рассказал заместитель гендиректора курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Первый снег в горах Сочи
© Фото : Funsochi.ru
Паводок не повлиял на интерес путешественников к Сочи

Но и в межсезонье курорты не пустуют, гости признаются, что и проживание, и авиабилеты стоят значительно дешевле, чем зимой или летом, а отсутствие большого числа туристов позволяет спокойно, без суеты, воспользоваться всеми преимуществами отдыха: погулять по горам, посетить бани, спа-центры, рестораны.

Аналитики сообщают, что по сравнению с ноябрьскими праздниками прошлого года авиабилетов оформлено вдвое больше. Даже на фоне новостей о паводке 24-26 октября путешественники все равно планировали поездки на черноморское побережье.

Экономичный отдых

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в Сочи
Путешественники в аэропорту перед посадкой на самолет
© Depositphotos / iakovenko123
Определены самые дешевые направления на ноябрьские праздники

"Сейчас туристы стараются оптимизировать расходы на отдых, а в Сочи можно  провести ноябрьские праздники за существенно меньшие по сравнению с зарубежными направлениями деньги", — поясняет директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Билеты в Сочи с вылетом в пятницу, 2 ноября, и возвратом в понедельник, 5 ноября, пока предлагаются по цене от восьми тысяч рублей. С вылетом в субботу и возвращением в понедельник — от 9300 рублей.

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