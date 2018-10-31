Названы самые популярные морские курортные поселки России в 2018 году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первое место рейтинга занял поселок Архипо-Осиповка в Краснодарском крае, сообщает Tvil.ru.

На втором месте расположилась Голубицкая (Краснодарский край), на третьем – Должанская (Краснодарский край). Замкнули пятерку Мисхор (Крым) и Николаевка (Крым).

Также в десятку вошли Кабардинка (Краснодарский край), Джубга (Краснодарский край), Морское (Крым), Оленевка (Крым) и Черноморское (Крым).

В этом году туристы бронировали отдых в курортных поселках на период от 5,5 до 10 ночей и тратили на аренду жилья от 1,6 до 2,8 тысяч рублей в сутки. При этом дольше всего отдыхали в Николаевке, меньше всего – в Оленевке. Самым дорогим поселком рейтинга стал Мисхор, а самым доступным – Николаевка.