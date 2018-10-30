Турагентства уходят с рынка с деньгами туристов из-за снижения комиссии

КЕМЕР, 30 окт — РИА Новости. Понижение со стороны туроператоров комиссии за продажу туров агентствам привело к уходу с рынка некоторых туристических компаний, которые присвоили деньги туристов, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Выступая на 11-ой выездной конференции АТА "Отношения туроператоров и турагентств. Новые реалии", она отметила, что тема отношений турагентств и туроператоров сейчас уже находится на стадии кипения.
"Нам стало трудно работать после понижения комиссии за проданные туры. Это уже повлекло за собой уход с рынка многих агентств. А агентства, проработавшие много лет, просто так не закрываются. При этом некоторые из них собирают деньги с туристов и уходят с 5-7 миллионами рублей. Ситуация к этому подталкивает", — сказала Осипова.
Представитель АТА осудила подобные действия агентов, но уточнила, что уголовная ответственность за подобные деяния наступает, если доказан факт мошенничества, а доказать, что это мошенничество очень непросто.
"Если будет продолжаться понижение комиссии со стороны туроператора, то турагентства будут уходить с рынка и даже присваивать деньги клиентов. Сейчас работать практически невозможно. Для того, чтобы сохранить доверие туристов не только к агентскому рынку, но и вообще к отрасли, нужно сделать так, чтобы агентам было выгодно работать", — считает она.
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