Хорваты оказались лучшими в мире сборщиками оливок

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Команда Хорватии одержала победу в чемпионате мира по сбору оливок, сообщает "Евро Пульс".

Команда из четырех человек собрала 67 килограммов оливок за 45 минут. На втором месте оказалась команда из Черногории с результатом 56,6 килограмма, а бронзовыми призерами стали словенцы — 51,6 килограмма.

Участники соревнований должны были не только собрать как можно больше оливок, но и сделать это аккуратно, не повреждая деревья и сам урожай.

Чемпионат мира по сбору оливок проводится во второй раз, в этом году — на хорватском острове Брач. Участвовали команды из 11 стран, причем как известных своими оливковыми маслами (Франции и Испании), так и, к примеру, из Нидерландов и Швеции.