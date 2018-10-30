Российский турбизнес еще может заработать на чартерах в Египет

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Египет назвал суммы, которые будут выплачиваться по программе стимулирования международной авиаперевозки, сообщает АТОР.
Напомним, в этом году министерство туризма АРЕ отступило от привычного односезонного цикла поддержки авиаперевозки: теперь эта программа рассчитана с 1 ноября 2018 года по 29 апреля 2020 года.
По сравнению с сезоном 2017/2018 произошло несколько принципиальных изменений. Во-первых, теперь регулярные и чартерные рейсы "уравнены" в суммах поддержки: прежде приоритет отдавался регулярным рейсам. Во-вторых, максимальная сумма, которую можно было получить за рейс, в целом снижена: с 6 000 до 4 500 долларов.
Кстати, Египет был готов платить российским перевозчикам и консолидаторам рейсов еще год назад. Так что если российские рейсы на красноморские курорты действительно вернутся в декабре текущего года, то велика вероятность, что за эти рейсы Минтуризма АРЕ заплатит, так как они "впишутся" в программу поддержки сезона 2018/2019.
Итак, до 29 апреля 2021 года Египет будет выплачивать 3 500 долларов за каждый рейс в аэропорты Таба, Луксор, Асуан, Абу-Симбел, Марса Матрух и Эль-Аламейн при условии, что коэффициент загрузки борта составит не менее 65%, а количество рейсов в неделю будет от двух до десяти.
Если число полетов в эти аэропорты (один или несколько) будет увеличено до 25 рейсов в неделю, сумма компенсации вырастает до 4 000 долларов; если будет более 25 рейсов в неделю, то консолидатор рейса или перевозчик могут рассчитывать на выплаты до 4 500 долларов за рейс.
По подсчетам экспертов, в случае месячного объема завозных рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в количестве 600, на курорты Египта на чартерах сможет прибывать около 120 тысяч российских туристов в месяц.
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