В Индии слон напал на автомобиль с туристами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Слон напал на туристический автомобиль в районе города Рамнагар возле Тигриного заповедника имени Корбетта в Индии, сообщает Hindustan Times.

Когда слон двинулся к машине, туристы немедленно покинули ее. Слон несколько раз ударил хоботом автомобиль и перевернул его.

Сотрудник лесного департамента пояснил, что слоны — умные животные и обычно нападают на транспортное средство, если в нем есть еда. "В прошлом году они забирали мешки с мукой из грузовиков, проезжавших по этому маршруту", — пояснил он.

В результате инцидента никто из туристов не пострадал. По словам офицера, туристы поступили правильно, покинув свой автомобиль и убежав в безопасное место.

Район Рамнагар вокруг тигриного заповедника Корбетт в течение последнего времени стал "зоной конфликта" между человеком и слоном. Стада этих животных регулярно наносят ущерб посевам, сельские жители часто жалуются на проблему в лесной департамент.