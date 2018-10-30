Казань оказалась самым популярным городом у туристов в Приволжском округе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов и Уфа вошли в первую пятерку городов Приволжского федерального округа по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году, сообщает Tvil.ru.

Дешевле всего в Приволжье проживание туристам обошлось в Саратове (1740 рублей за ночь), дороже всего — в Казани (более 2500 рублей).