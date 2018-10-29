Горнолыжный сезон в Сочи откроется 14 декабря

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. На горнолыжных курортах в Сочи начинается подготовка к зимнему сезону: 6 ноября закроются практически все подъемники на курорте "Роза Хутор", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский.
Он рассказал, что открытие горнолыжного сезона намечено на 14 декабря — тогда туристы смогут опробовать трассы. А праздник в честь начала катания состоится неделей позже – 22 декабря.
"Наш курорт принимает до 2 миллионов человек в год, летом 1,1 миллиона человек, зимой – 900 тысяч", — уточнил Белокобыльский. Он добавил, что в этом году строители уже приступили к проектированию нового подъемника на южном склоне хребта Аибга. Строительство начнется в следующем году и к зимнему сезону 2019/20 года он откроется.
По словам сотрудников курорта, новый подъемник серьезно разгрузит действующую канатку. Дело в том, что южный склон очень популярен у туристов, там есть хорошие трассы для новичков и много возможностей для фристайла. А в октябре этого года на южном склоне открылся и самый большой в районе Сочи водопад — "Золотой", чья высота составляет 77 метров. В высокий сезон туристам порой приходится проводить по часу в очереди на подъемник "Эдельвейс".
Канатная дорога нового поколения D-Line австрийского производства — первый подъемник такого типа в России. Кабины новой системы отличаются повышенным комфортом, увеличенной вместимостью и надежностью, не раскачиваются даже при сильном ветре.
Дорога протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря, перепад высот составит 600 метров, пропускная способность — 2400 человек в час. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс".
Канатные дороги такого типа сейчас также строятся в Китае для Зимней Олимпиады 2022 года.
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