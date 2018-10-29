Эксперты выяснили, как путешествуют и работают фрилансеры России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Около 30% фрилансеров России отправляются в путешествие каждые три месяца, сообщает FL.ru.
Русскоязычная биржа удаленной работы, выяснила, какой стиль жизни ведут люди, которым не нужно ежедневно бывать в офисе. Всего в опросе принимали участие 1330 человек.
Дом остается пока что самым популярным местом для организации рабочего процесса – данный вариант выбрали 74% респондентов. Для 14% коворкинг оказался идеальным местом для работы, а для 9% — ближайшее к дому кафе, еще 3% отметили, что стараются менять локацию для работы каждый день.
Почти треть фрилансеров (27%) сообщили, что им удаётся путешествовать каждые три месяца, причем 8% из них могут позволить себе поездки каждый месяц. Больше половины, а именно 63% ответивших, путешествуют раз в год и 10% — каждые полгода.
Кроме того, 6% респондентов на момент опроса работали в другой стране.
При этом преобладающее число респондентов (72%) отметили, что фриланс – это единственный и основной заработок. Остальные 28% признались, что выбирают фриланс как дополнительную возможность развития и заработка бонусом к основной работе.
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