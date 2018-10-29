МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Спрос на Сочи на ноябрьские праздники вырос почти в два раза, сообщает OneTwoTrip
Аналитики сервиса изучили продажи авиабилетов из городов РФ в Сочи на период предстоящих праздников (вылет и возвращение в рамках 2 — 5 ноября) и обнаружили, что по сравнению с ноябрьскими праздниками прошлого года количество оформленных авиабилетов выросло почти в два раза. Примечательно, что продажи авиабилетов не снижались на фоне новостей о паводке, 24 — 26 октября, когда последствия природных катаклизмов активно освещались в СМИ, путешественники продолжали планировать поездки на черноморское побережье.
По сравнению с прошлыми ноябрьскими праздникам доля внутренних направлений в структуре продаж авиабилетов выросла на 5%. Город Сочи традиционно пошел в тройку самых популярных направлений, пропустив вперед себя только Москву и Санкт-Петербург. Средняя стоимость перелета туда-обратно из городов РФ в Сочи в ноябрьские праздники составила 9100 рублей. Наибольшей популярностью курорт пользуется у путешественников в возрасте 25 — 40 лет: на эту группу пришлось более половины оформленных билетов.
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