Остров Боракай открыли для туристов, но по новым правилам

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Власти Филиппин сняли запрет на посещение острова туристами, закончив работы по очистке курорта. Для того, чтобы избежать повторения ситуации с чрезмерным загрязнением, на острове ввели строгие правила по охране окружающей среды, сообщает The Sun.

Новые правила регулируют поток туристов, ограничивая его шестью тысячами в день, количество пляжных вечеринок, а также запрещают сброс сточных вод в море. При этом не все отели острова смогли обеспечить исполнение новых правил и открыться после перерыва.

"Давайте относиться к острову как к нашему дому. Держите его чистым и нетронутым, не пейте алкоголь и не курите на пляже, не мусорите", — обратился к путешественникам министр туризма Филиппин Берн Ромуло-Пуйат.