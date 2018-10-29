МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россияне летают к острову Суматра, скорее, с деловыми целями, это непопулярное туристическое направление, рассказала РИА Новости представитель министерства туризма Индонезии в России Анна Киселева.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шестеро членов экипажа.

"Это непопулярное среди российских туристов направление, но россияне, действительно, летают этими рейсами. Это не популярное туристическое направление, летают, скорее, по работе", — сказала Киселева, добавив, что пока информации о наличии российских туристов на борту упавшего самолета нет.

Ранее в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин уже заявлял, что россиян, по предварительной информации, на этом самолете не было.