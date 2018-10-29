Ростуризм не получал информации о россиянах на борту рухнувшего Boeing 737

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ростуризм пока не получал информации о наличии российских туристов на борту упавшего в Индонезии самолета, находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Информации о наличии российских граждан на борту разбившегося индонезийского Boeing не поступало. Мы ведем работу с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России", — сообщили в ведомстве.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.

Ранее в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин уже заявлял, что россиян, по предварительной информации, на этом самолете не было.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>