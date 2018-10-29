ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт – РИА Новости. Отели и туристические предприятия израильского курортного города Эйлат на Красном море готовятся принять десятки тысяч отдыхающих из европейских стран, ожидается, что за осенне-зимний сезон там побывает не менее 140 тысяч европейцев, сообщает министерство транспорта.

Международный аэропорт в Увде вблизи Эйлата регулярно принимает прямые рейсы из 30 крупнейших городов европейского континента. Только за один день, 28 октября, там совершат посадку 18 лайнеров, уточняют в минтрансе.

По оценкам ведомства, в нынешнем туристическом сезоне ожидается значительный рост количества пассажиров, прибывающих в Эйлат. Это связано в первую очередь с увеличением числа и частоты полетов по сравнению с зимой прошлого года. Среди новых маршрутов, которые в этом сезоне открывают европейские авиакомпании — рейсы из Франкфурта. Кроме того, прямые полеты до Эйлата осуществляются из аэропортов Брюсселя, Парижа, Москвы, Санкт-Петербурга, Хельсинки и других городов.

В этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию новый аэропорт Рамон, который возьмет на себя обслуживание всех международных перелетов.

Новый взлетно-посадочный комплекс, названный в честь первого астронавта Израиля Илана Рамона и его сына, летчика Асафа Рамона, погибших во время полетов, значительно превосходит имеющийся аэропорт по размерам и уровню оснащенности.