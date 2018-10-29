У побережья США на видео попал необычный осьминог с "ушами"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Осьминог Думбо был замечен дрейфующим у берегов Калифорнии, сообщает Daily Mail.

Исследователи, изучающие подводную гору Дэвидсон в Национальном морском заповеднике Монтерей, на этой неделе встретили так называемого осьминога Думбо, используя дистанционно управляемую камеру.

Это головоногое известно тем, что у него есть небольшие крыловидными плавниками — как уши, что делает его похожим на персонажа мультфильма.

"Сначала осьминог проплыл мимо камеры, хлопая на ходу плавниками, затем он перевернулся и показал восемь своих щупалец с присосками", — рассказали участники исследовательской команды.