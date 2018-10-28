Единственный остров в Сирии подготовился к приему иностранных туристов

АРВАД (Сирия), 28 окт — РИА Новости. Единственный в Сирии остров Арвад, расположенный в Средиземном море в нескольких километрах от города Тартус, готов принимать иностранных туристов, сообщили журналистам в местной администрации.

На острове площадью в примерно шесть квадратных километров сейчас проживает около пять тысяч человек, которые заняты в основном рыбным промыслом и строительством лодок. Арвад имеет богатую историю и достопримечательности, которые пока привлекают только туристов из Сирии.

"Мы живем в Хомсе. Много раз приезжали в Тартус, но ни разу не удавалось попасть на остров Арвад. Здесь очень интересно. В Сирии много исторических мест. Арвад, безусловно, дополняет этот список и заслуживает особого внимания туристов", — сказал журналистам турист Бахжет Саннун.

Город на острове обустроили финикийцы примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Арвад всегда был форпостом для тех, кто занимал эту территорию. Он был под управлением египтян, римлян, Византии и крестоносцев, после окончания крестовых походов перешел к мусульманам.

Недавно на Арваде провели генеральную уборку, теперь местная администрация заявляет, что ждет иностранных туристов, в частности, из Ливана и Кипра.

"Посмотрите! Этой постройке тысяча лет, а как она сохранилась! Это турецкий хамам. Мы даже хотели вновь открыть его для посетителей, но в целях сохранности объекта отказались от этой идеи. Я вам могу многое рассказать — и про мост, и про крепость", — сказал мэр города Арвад Али Нижим.