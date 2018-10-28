Подойдем поближе.

Рядом со скульптурой есть подсказка — цитата из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, озвученная актером Зиновием Гердтом.

Спойлер: Шура Балаганов был автором «конвенции» между так называемыми детьми лейтенанта Шмидта о разделе территории — участках, где каждый мог «работать», не опасаясь столкнуться с «коллегами по цеху».

«Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом», — часть той самой цитаты.

И эта скульптура — одна из множества «фишек», которыми вас удивит город.