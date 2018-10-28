Если с белорусским Бобруйском у вас ассоциируется только некогда популярный мем «Ф Бабруйск, жывотное!», то, скорее всего, вы никогда тут не были. Потому что Бобруйск — это удивительно чистый город с широкими проспектами, просторными дворами, старинными особняками, кирпичной крепостью, ивами и каштанами.
Первая реакция, когда на пересечении улиц Пролетарской и Пушкина видишь памятник Шуре Балаганову: «С чего вдруг?»
Подойдем поближе.
Рядом со скульптурой есть подсказка — цитата из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, озвученная актером Зиновием Гердтом.
Спойлер: Шура Балаганов был автором «конвенции» между так называемыми детьми лейтенанта Шмидта о разделе территории — участках, где каждый мог «работать», не опасаясь столкнуться с «коллегами по цеху».
«Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом», — часть той самой цитаты.
И эта скульптура — одна из множества «фишек», которыми вас удивит город.
Бобруйск появился в XIV веке, но до начала XIX века развивался исключительно как небольшое сельское поселение. Все изменилось, когда российский император Александр I издал указ о строительстве здесь крепости на случай вторжения войск Наполеона.
Крепость возвели в 1811 году на высоком берегу Березины в рекордно короткие сроки — за год. И не зря: во время войны 1812 года 12 тысяч французов четыре месяца вели ее осаду.
Привозной кирпич был дорог, поэтому для строительства крепости в городе наладили собственное производство. Позже стали выпускать кирпичи полукруглой, овальной и других форм, использовавшихся во внешней отделке зданий.
Благодаря кирпичному производству город развивался и рос.
В годы Великой Отечественной войны в крепости была тюрьма для пленных красноармейцев. Там погибло от 30 до 40 тысяч человек. Сейчас от бастионов, казарм и складов, занимавших 19 гектаров, мало что осталось.
Статус памятника Бобруйская крепость получила только в 2002 году. Никакой реставрации не было. Лишь местные волонтеры убирают мусор и пытаются привести сохранившиеся постройки в порядок.
Недалеко от центрального рынка находится дом-колодец, который местные называют «Порт-Артур». Это двухэтажное здание из красного кирпича с двумя входами через глубокие арки, скорее всего, было постоялым двором для тех, кто приезжал на рынок. Во дворе они держали своих лошадей.
По легенде, владел этим зданием человек по имени Артур. Сейчас «Порт-Артур» — обычный жилой дом с нетипичным для города двором.
Костел Непорочного Зачатия Девы Марии — уникальный архитектурный объект. Построен в 1901-1903 годах, в 1935-м закрыт. А в 1958-м его башню снесли, возведя вместо нее пятиэтажное административное здание в типичной советской стилистике.
Получился архитектурный гибрид: с одной стороны - костел, с другой – примыкающее к нему офисное здание. Церковь является действующей, но вход в нее – через вестибюль офисного здания.
В XIX веке 70% населения Бобруйска составляли евреи, в городе тогда было более 40 синагог. Зачастую они располагались по соседству и конкурировали за паству. Теперь в большинстве этих зданий находятся магазины или кафе (в 1970-е годы и позже большая часть еврейского населения Бобруйска уехала в Израиль).
Узнать бывшие синагоги можно по сохранившимся на крышах заборам-ограждениям, а единственная действующая находится на Социалистической улице.
Зеленое деревянное здание в стиле модерн — это особняк купчихи Кацнельсон, которая торговала лесом и недвижимостью. По легенде, в Прибалтике ей очень понравился один дом. И она приказала то ли перевезти его целиком в Бобруйск, то ли построить точную копию в 1912 году.
До 2014-го тут располагалась библиотека, но после обвала штукатурки книги выселили, а дом законсервировали.
Наиболее выдающиеся из зданий, построенных в советские годы, — бывшая гостиница «Бобруйск» и Бобруйский горисполком.
К полукруглой центральной части гостиницы примыкают два крыла. В нишах на площадках парадной лестницы установлены скульптуры советских рабочих. Сейчас гостиницу превратили в офисное здание.
Бобруйский горисполком выделяется фасадами с вертикальными ребрами, а сверху — национальный белорусский орнамент из декоративной штукатурки с мраморной крошкой.
Напротив, на высоком постаменте, — памятник Ленину.
В городе сохранилось много мозаик, изображающих советских трудящихся и партизан. Особенность всех многоэтажек — просторные дворы, в которых почти нет машин. Зато есть клумбы, скамейки и игровые комплексы, веревки с сохнущим бельем, играющие дети, отдыхающие пенсионеры. В таких дворах спокойно и очень уютно. Наверное, именно так и выглядит «идеальный Советский Союз» в воспоминаниях старшего поколения.
Бобруйск — город каштанов и плакучих ив. Эти деревья растут повсюду, а весной весь город пахнет цветущими каштанами.
Еще один повод для удивления российских туристов — идеально уложенная плитка на тротуарах. Уже не новая, но по-прежнему возмутительно ровная.
Конечно, в городе есть памятники бобру. Их два: «сидячий бобер» и «стоячий бобер» — в соответствии с позами. Эти творения современного местного скульптора стали символами города.
Но настоящий Бобруйск находится чуть в стороне от бронзовых бобров. Это домики, улочки и дворы с необычной и умиротворенной атмосферой, в которую хочется возвращаться снова и снова.
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