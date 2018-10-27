В ОАЭ туристов могут отправить в тюрьму за ввоз лекарств без спецразрешения

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Путешественники, отправляющиеся в ОАЭ, могут ввозить рецептурные лекарства в страну только в том случае, если заранее заполнят онлайн-форму и получат специальное разрешение. При нарушении этого правила, медикаменты будут конфискованы, а туристы могут отправиться в тюрьму, сообщает Daily Mail.

В октябре 2018 года в ОАЭ были внесены поправки в действующее законодательство. Теперь министерство здравоохранения страны требует от туристов еще до въезда в страну заполнить электронную форму, чтобы получить онлайн-разрешение на ввоз медпрепаратов для личного использования.

Министерство также опубликовало инструкцию, в которой объясняется порядок заполнения заявления.

Если человек прибудет в ОАЭ без разрешения и необходимых документов, лекарства будут конфискованы, а сам он отправится под суд.

Если ввоз лекарства одобрен, туристы могут ввезти с собой их трехмесячный запас.

ОАЭ славится своей нулевой терпимостью к наркотическим веществам. За употребление их на территории страны человек может оказаться в тюрьме.