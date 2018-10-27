Названы страны с самой большой продолжительностью жизни граждан

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Япония, которая занимала первое место в рейтинге в прошлом году, была свергнута Испанией, где, по мнению экспертов, продолжительность жизни к 2040 году будет максимальной, сообщает The Sun.

Согласно прогнозу, изложенному в докладе Института оценки и оценки состояния здоровья (IHME), к 2040 году у испанцев будет средняя продолжительность жизни 85,8 года. Исследователи называют возможной причиной долголетия испанскую средиземноморскую диету, при которой люди едят много овощей, фруктов, рыбы, а мяса и яйц — мало.

Япония заняла в рейтинге второе место с показателем в 85,7 лет. На третьем месте расположился Сингапур, на четвертом — Швейцария, на пятом — Италия. Далее — Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.