Московские аэропорты могут назвать в честь Станиславского и Ломоносова

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Завершился первый этап конкурса "Великие имена России", цель которого – дать имена великих россиян отечественным аэропортам. По итогам общественных обсуждений составлен список из более 400 имен, сообщает АТОР.

Так, по итогам первого этапа конкурса для Шереметьево предложены имена авиаконструктора Туполева, химика Менделеева, математика Колмогорова, поэта и писателя Пушкина и Достоевского, театрального режиссера Станиславского, композитора Чайковского, полководца Рокоссовского и святого Сергия Радонежского.

Самый обширный список вариантов – у Домодедово. Среди предложений – ученые Ломоносов и Ландау, полководцы Кутузов и Жуков, политик Евгений Примаков, писатели Чехов, Толстой и Пастернак, ракетные и космические конструкторы Владимир Челомей и Гай Северин.

Набор для аэропорта Внуково частично совпадает с вариантами для Шереметьево и Домодедово. Участники конкурса тоже предложили присвоить этой воздушной гавани имена Пушкина, Туполева, Жукова и Чайковского. В числе других вариантов для Внуково – отцы российской космонавтики Циолковский и Королев, писатель и журналист Гиляровский и московский князь Иван Калита.

