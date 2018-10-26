Летом иностранцы чаще всего посещали Иркутск, Калининград и две столицы

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Иркутская и Калининградская области наряду с Москвой и Санкт-Петербургом больше всего привлекали иностранных туристов летом, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.Me (принадлежит Mail.Ru Group), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сервис составил рейтинг двадцати самых популярных российских регионов на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.Me в период с 1 июня по 31 августа.

Как рассказали в компании, первые две строчки рейтинга традиционно занимают Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). Третье место заняла Иркутская область с популярными природными достопримечательностями, а четвертое — Калининградская область.

В десятке популярных регионов — республики Бурятия, Адыгея и Татарстан, Красноярский край и Краснодарский край. Также летом увеличился интерес иностранцев к Нижегородской области — она тоже попала в топ-10, добавили в компании.

Новичками рейтинга стали Свердловская и Самарская области. Наряду с ними во второй десятке оказались Приморский край, Ростовская, Владимирская, Тверская, Смоленская, Псковская, Новосибирская и Новгородская области, указывается в исследовании.