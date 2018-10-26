Крым признан лучшим регионом России для осеннего винного туризма

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Крыму проходят лучшие праздники молодого вина, утверждают 60% опрошенных в социальных сетях туристов. Об этом сообщает Tvil.ru.

В начале ноябре в Ялте пройдет фестиваль "Ноябрьфест", а в конце сентябре в Балаклаве состоялся фестиваль WineFest.

На втором месте лучших находится Краснодарский край, отметили 40% респондентов. В сентябре там прошли праздники молодого вина в Федотовке под Новороссийском и в Семигорском.

Туристы также отметили Ставропольский край с праздником "Молодое вино", состоявшемся в начале октября в Кисловодске, и Ростовскую область с праздником "Донская лоза", завершившемся на хуторе Пухляковском в конце сентября.