Данных об опасности для туристов в Италии из-за возможного цунами нет

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Национальное туристическое агентство Италии (ENIT) не располагает сведениями о том, что туристам, которые отдыхают в регионах Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия, угрожает серьезная опасность из-за цунами, вызванного землетрясением в Ионическом море, сообщили РИА Новости в туристическом представительстве.
Землетрясение магнитудой 6,8 и последовавший афтершок магнитудой 5,8 были зарегистрированы в Ионическом море, эпицентр находился рядом с островом Закинф. В результате землетрясения не ожидается каких-либо разрушений. Однако сейсмологи зарегистрировали локальное цунами высотой около 20 сантиметров. На побережье итальянских регионов Калабрия, Базиликата, Апулия и Сицилия введен оранжевый уровень тревоги. Возможно повышение уровня моря до одного метра. Рекомендуется не приближаться к побережью и пляжам.
"Никакой информации о том, что туристам в Италии может угрожать какая-нибудь опасность из-за цунами, вызванного землетрясением в Ионическом море, в Национальное туристическое агентство Италии не поступало. Мы надеемся, что цунами до берегов Италии не дойдет", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
В Ростуризме РИА Новости также подтвердили, что опасаться за российских туристов в Италии в связи с цунами не приходится. "Мы проверили информацию по Греции и Италии в связи с этим стихийным бедствием. По нашим данным, если отголоски землетрясения и достигнут берегов Апеннинского полуострова, то это может лишь вызвать повышение уровня моря на несколько сантиметров", — сказали в ведомстве.
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