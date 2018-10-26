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Названы направления, куда слетать может быть дешевле, чем ехать на поезде
13:5226.10.2018
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Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Перелет может оказаться более бюджетным способом добраться до места отдыха, чем поезд. Рейтинг таких направлений составил сервис путешествий Туту.ру
На первом месте рейтинга оказался Псков. Перелет туда на 54% дешевле, чем поездка на поезде.

На Западном участке Байкало-Амурской магистрали
© РИА Новости / Хамзин
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На втором месте расположится город Кемерово (на 17% дешевле), на третьем – Томск (13%). Замкнули пятерку Красноярск (5%) и Нижневартовск (3%). Еще по двум направлениям (Москва — Назрань и Москва — Краснодар) разница в ценах на авиа и ж/д билеты не так велика, средний чек практически одинаков.

На первом месте среди зарубежных городов оказался Карлсруэ (на 70% ниже), на втором – Милан (61%), на третьем – Верона (52%). Замкнули пятерку Берлин (50%) и Франкфурт-на-Майне (49%).

В список попали города (как по России, так и за границей), куда можно добраться из Москвы и на самолете, и на поезде.  Сравнивались именно средние цены всех купленных авиабилетов (весь эконом класс) и железнодорожных билетов (вообще все купленные билеты: в купе, плацкарте, верхние и нижние полки).

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