Российские туристы не пострадали при наводнении в Иордании

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские туристы не пострадали при наводнении в районе Мертвого моря в Иордании, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Валентин Монастырский.

Ранее агентство Ammon со ссылкой на источники сообщило, что поисково-спасательные отряды ищут иностранных туристов, которые могли стать жертвами наводнения в районе Мертвого моря в Иордании.

"Действительно, вчера вечером такая информация была, что якобы 10 человек утонуло там. Но сегодня никакого подтверждения нет. Здесь создан кризисный штаб, один из принцев вчера находился там. Этот момент не подтверждается", — сообщил РИА Новости Монастырский.

По словам дипломата, он также выезжал на место, однако информация о пострадавших или пропавших туристах из какой-либо страны не подтвердилась.

"Туристам российским не угрожает ничего, потому что отельной зоны это никак не коснулось. Через несколько километров дальше в горах дорога, там ливни, большая вода, сели смыли мост. Власти принимают все меры", — заверил представитель посольства.

По информации посольства, от наводнений пострадали пешие маршруты в ущельях, популярные у туристов, поэтому возникли опасения, что мог пострадать кто-то из иностранцев. К этому моменту информация не подтвердилась, однако поток смысл мост, по которому как раз проезжал автобус.

"Среди погибших есть дети. По одной информации, это был школьный автобус и там были только дети. По другой – это общий автобус, и там было несколько граждан Ирака, а остальные – иорданские граждане", — сообщил сотрудник посольства.

Он заверил, что посольство находится в постоянном контакте с властями страны.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. На данный момент число жертв составило 18 человек из более чем 40 пассажиров.