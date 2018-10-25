На Кипре погибла российская туристка

АФИНЫ, 25 окт — РИА Новости. Российская туристка погибла в ДТП в курортном городе Айа-Напа на Кипре, сообщает телеканал Sigma.

ЧП произошло около 16 часов на центральном проспекте города.

По информации полиции, 73-летняя россиянка, которая находилась на острове на отдыхе, пыталась перейти нерегулируемый пешеходный переход и попала под машину такси. Водитель, 65-летний грек-киприот, был проверен на алкоголь, тест дал отрицательный результат.

Женщина, как сообщается, вышла на дорогу, не убедившись в отсутствии машин, а водитель такси не успел затормозить.