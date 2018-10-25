Турпоток из Японии в Россию за 2017 год увеличился на 20%

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Количество японских туристов, которые посетили Россию в 2017 году, составил 102 тысячи человек, что на 20% больше, чем в предыдущий год, сообщил в ходе рабочей встречи по вопросам развития российско-японского туристического сотрудничества руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Он отметил, что Япония является для России одним из приоритетных рынков в рамках решения поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по увеличению экспорта туристских услуг
"Японские туристы привлекательны в экономическом отношении, и им интересна наша страна. Въездной турпоток из Японии в прошлом году составил 102 тысячи поездок – на 20% больше, чем годом ранее. Ключевой задачей на ближайшую перспективу является расширение географии путешествий японских граждан по России и спектра туристических предложений для наших гостей из Японии", — сказал Сафонов.
"Кроме того, мы продолжим наращивать усилия по продвижению Российской Федерации как туристского направления среди японской аудитории с помощью нашего национального туристского офиса Visit Russia в Токио", – добавил глава ведомства.
По данным ведомства, количество турпоездок из России в Японию увеличилось на 37% и составило почти 65 тысяч человек.
Сафонов подчеркнул, что российская сторона заинтересована в расширении географии поездок как российских туристов в Японию, так и японских туристов в Российскую Федерацию. Он также напомнил о том, что в ноябре 2018 года в рамках перекрестного года двух стран в Японии пройдет российская эногастрономическая неделя, на которой Ростуризм организует в том числе семинар для японских туроператоров.
Стороны договорились продолжить совместную работу, в частности, организовать и провести информационно-пропагандистскую кампанию для продвижения туристских возможностей России среди японских туроператоров, формирующих продукты выездного туризма.
С японской стороны в рабочей встрече приняли участие: депутат либерально-демократической партии Японии Хаяси Мотоо, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Кодзуки Тоёхиса, заместитель генерального директора агентства по туризму Японии Канаи Акихито, директор по общим вопросам Национальной туристической организации Японии Симура Цутому, а также представители японского бизнеса и отраслевых общественных объединений.
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