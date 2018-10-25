Туроператоры России и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израильская ассоциация принимающих туроператоров и Ассоциация туроператоров России (АТОР) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
"Российские туристы в Израиле чувствуют себя очень комфортно, в том числе благодаря тому, что многие израильтяне знают русский язык и готовы делать все для того, чтобы обеспечить гостям комфортное пребывание", — отметил генеральный директор Израильской ассоциации принимающих туроператоров Йосси Фатаэль.
В рамках соглашения планируется организация семинаров и круглых столов, консультации по вопросам, связанным с туристической деятельностью, а также разработка предложений по совершенствованию международного законодательства в области туризма. "Обоюдному интересу российских и израильских туристов необходима поддержка, правильное информирование, взаимное продвижение стран", – подчеркивает Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР.
По данным, озвученным директором департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксении Кобяковой, в 2017 году 397 100 россиян посетили Израиль, это на 40% больше, чем годом ранее. Россия остается на втором месте по числу путешественников, уступая лишь США. Увеличилось и число израильтян, прибывающих в Россию с туристическими целями – в 2017 году этот показатель достиг 182 000 человек. Число прямых авиарейсов составляет 90 в неделю – один из рекордных показателей за время существования полетов между странами.
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