Названы самые популярные города Северо-Запада России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в 2018 году, сообщает Tvil.ru.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей, апартаментов и домов. Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Выборг и Великий Новгород вошли в первую пятерку городов Северо-Запада России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно.

Дешевле всего туристам обошлось проживание в Калининграде (1,6 тысячи рублей за ночь) и Великом Новгороде (1,8 тысячи), дороже всего — в Петербурге и Выборге (2,8 тысячи – в каждом городе).