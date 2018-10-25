Копия "Титаника" повторит легендарный маршрут оригинала

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Blue Star строит точную копию легендарного корабля "Титаник", который планируется спустить на воду к 2022 году, пишет Evening Standard.
Сообщается, что новый лайнер получит название "Титатник II", а после завершения строительства корабль повторит маршрут оригинала через Атлантический океан.
Строящийся в Китае лайнер будет иметь длину 269 метров и ширину 28 метров. В нем будет полностью воссоздано внутреннее устройство и интерьер оригинального "Титаника", однако с применением новых технологий.
"Титаник II" сможет принять на борт 2400 пассажиров и почти 900 членов экипажа — ровно столько же, как и оригинал. Однако на этот раз, как заявляет представитель Blue Star, на корабле будет достаточно шлюпок и спасательных жилетов для всех пассажиров.
Ожидается, что после спуска на воду новый лайнер сначала совершит двухнедельный переход из Дубая в Саутгемптон в Великобритании, а только потом пройдет классический маршрут до Нью-Йорка через Атлантический океан.
"Титаник" — британский трансатлантический пароход, который являлся крупнейшим судном в мире на момент своего строительства, затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом. По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.
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